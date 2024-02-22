Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар подрос на 31 копейку

Центральный Банк России с 23 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,7519 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,4425 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 54,57 копейки.