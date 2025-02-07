Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 37 копеек

Центральный Банк России с 8 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2365 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 36,58 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,2762 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 36,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,2243 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 54,92 копейки.