Курс евро вырос почти на 56 копеек, а доллар окреп почти на 4 копейки

Центральный Банк России с 30 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2713 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,31 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,3316 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,0479 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 55,88 копейки.