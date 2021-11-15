Курс евро вырос почти на 56 копеек, доллар подрос на 46 копеек

Центральный банк России с 16 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,2724 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7736 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 55,63 копейки.