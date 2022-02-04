Курс евро вырос почти на 56 копеек, доллар теряет почти 60 копеек

Центральный банк России с 5 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,0509 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 59,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,1163 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 55,53 копейки.