Курс евро вырос почти на 58 копеек, доллар теряет почти 2 копейки

Центральный Банк России с 17 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2567 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,4302 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,8054 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 57,80 копейки.