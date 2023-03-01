Курс евро вырос почти на 59 копеек, доллар окреп почти на 36 копеек

Центральный Банк России со 2 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,2513 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 35,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,1008 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 58,74 копейки.