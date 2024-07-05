Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 17:20
Курс евро вырос почти на 59 копеек, доллар прибавил 1 копейку
Центральный Банк России с 6 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0058 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,62 копейки.
Официальный курс доллара в размере 88,12348 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,43 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 95,5700 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 58,64 копейки.
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Давид Осипович
28.06.24 14:39
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Антон
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Так держать
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Tatuana
26.06.24 10:26
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