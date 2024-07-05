Курс евро вырос почти на 59 копеек, доллар прибавил 1 копейку

Центральный Банк России с 6 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0058 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,12348 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,5700 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 58,64 копейки.