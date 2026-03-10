Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар потерял 41 копейку

Центральный Банк России с 11 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4413 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,45 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,7396 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 41,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,8979 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,88 копейки.