Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар снизился почти на 25 копеек

Центральный банк России с 18 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,9676 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 24,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4666 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 5,74 копейки.