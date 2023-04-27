Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар теряет почти 7 копеек

Центральный Банк России с 28 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,5601 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2023 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,87 копейки.