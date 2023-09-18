Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар укрепился на 1 копейку

Центральный Банк России с 19 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,6472 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,0945 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,87 копейки.