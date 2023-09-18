Мурманская область. Арктика (16+)18.09.23 16:25
Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар укрепился на 1 копейку
Центральный Банк России с 19 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,6472 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,34 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 103,0945 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,87 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-
Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2024 года планируется расширение состава объектов недвижимого имущества, за которые организации будут платить налог исходя из кадастровой стоимости-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар укрепился на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Горячая тема: в Мурманской области к отоплению уже подключено 95% социальных объектов и 94% многоквартирных домов-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты