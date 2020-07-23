Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар – на 17 копеек

Центральный банк России с 24 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,9630 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 17,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,1893 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 59,89 копейки.