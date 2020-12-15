Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар подрос почти на 52 копейки

Центральный банк России с 16 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,4453 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 51,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1846 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 59,99 копейки.