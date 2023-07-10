Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар теряет 19 копеек

Центральный Банк России с 11 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,4931 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,4155 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 59,66 копейки.