Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 47 копеек

Центральный банк России с 8 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1399 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,7114 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 59,76 копейки.