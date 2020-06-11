Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 50 копеек

Центральный банк России с 12 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,1219 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 50,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,5225 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 59,96 копейки.