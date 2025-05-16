Курс евро вырос почти на 61 копейку, доллар прибавил почти 46 копеек

Центральный Банк России с 17 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1593 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,50 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,7689 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 45,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7062 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 60,51 копейки.