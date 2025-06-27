Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 17:20
Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар прибавил почти 26 копеек
Центральный Банк России с 28 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9433 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,90 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,4685 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,68 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,2785 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,84 копейки.
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