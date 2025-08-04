День физкультурника – 2025: в заполярной столице проведут забег в Долине Уюта и акцию ВФСК ГТО40% работающих мурманчан не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.08.25 17:58

Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар теряет почти 66 копеек

Центральный Банк России со 5 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0670 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6736 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,3252 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,96 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар теряет почти 66 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Во время традиционной встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами были подняты вопросы необходимости замены входной двери, ремонта подъезда и обновления почтовых ящиков-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»