Мурманская область. Арктика (16+)04.08.25 17:58
Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар теряет почти 66 копеек
Центральный Банк России со 5 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0670 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,29 копейки.
Официальный курс доллара в размере 79,6736 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,53 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,3252 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,96 копейки.
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Последние комментарии
Александр
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Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
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Марианна
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Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
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