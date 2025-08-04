Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар теряет почти 66 копеек

Центральный Банк России со 5 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0670 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6736 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,3252 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,96 копейки.