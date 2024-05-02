Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар укрепляется на 27 копеек

Центральный Банк России с 3 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,0538 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,6447 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,77 копейки.