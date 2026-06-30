Курс евро вырос почти на 63 копейки, доллар прибавил почти 52 копейки

Центральный Банк России с 1 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4932 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,08 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,2696 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 51,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2743 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 62,71 копейки.