Курс евро вырос почти на 64 копейки, доллар подрос почти на 27 копеек

Центральный банк России с 3 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,0734 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,61 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5916 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 63,93 копейки.