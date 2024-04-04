Курс евро вырос почти на 64 копейки, доллар теряет 8 копеек

Центральный Банк России с 5 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,3058 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,0668 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 63,91 копейки.