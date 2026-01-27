Курс евро вырос почти на 65 копеек, доллар прибавил 54 копейки

Центральный Банк России с 28 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9751 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,36 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,5519 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 54,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9329 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 64,52 копейки.