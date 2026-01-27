Мурманская область. Арктика (16+)27.01.26 17:55
Курс евро вырос почти на 65 копеек, доллар прибавил 54 копейки
Центральный Банк России с 28 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9751 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,36 копейки.
Официальный курс доллара в размере 76,5519 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 54,18 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,9329 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 64,52 копейки.
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
