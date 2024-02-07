Курс евро вырос почти на 65 копеек, доллар укрепляется почти 47 копеек

Центральный Банк России с 8 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,1514 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,0936 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 64,96 копейки.