Мурманская область. Арктика (16+)31.05.24 16:40
Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллар укрепляется на 40 копеек
Центральный Банк России с 1 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,1915 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 40,46 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 97,7908 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 65,61 копейки.
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