Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллара снизился на 32 копейки

Центральный Банк России с 9 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9306 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 74,2963 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,5490 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 65,93 копейки.