Курс евро вырос почти на 68 копеек, доллар прибавил 17 копеек

Центральный Банк России с 19 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6661 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,38 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,1725 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,9773 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,79 копейки.