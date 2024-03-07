Курс евро вырос почти на 68 копеек, доллар укрепился почти на 41 копейку

Центральный Банк России с 8 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,7493 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 40,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,8767 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,50 копейки.