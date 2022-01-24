Курс евро вырос почти на 69 копеек, доллар подрос на 67 копеек

Центральный банк России с 25 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 77,3649 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 67,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5925 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 68,71 копейки.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль падает к доллару и евро на резко ухудшении внешнеполитического фона вокруг РФ. Как стало известно сегодня, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

«Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг неё», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за «военных угроз» со стороны России. Великобритания также начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании.

МИД Германии, согласно сообщению газеты «Bild», пока только готовит план эвакуации своих сотрудников из Украины на случай обострения ситуации в регионе, однако в самом министерстве это не подтверждают.