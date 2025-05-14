Курс евро вырос почти на 69 копеек, доллар потерял почти 33 копейки

Центральный Банк России с 15 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1128 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,45 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,2237 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3821 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 68,65 копейки.