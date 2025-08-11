Курс евро вырос почти на 7 копеек, доллар теряет 11 копеек

Центральный Банк России с 12 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0514 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,51 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,6677 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,9485 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,85 копейки.