Курс евро вырос почти на 7 копеек, доллар теряет 47 копеек

Центральный Банк России с 26 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,0939 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,21 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,3880 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 47,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,4758 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,58 копейки.