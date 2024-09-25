Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 17:55
Курс евро вырос почти на 7 копеек, доллар теряет 47 копеек
Центральный Банк России с 26 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,0939 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,21 копейки.
Официальный курс доллара в размере 92,3880 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 47,42 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 103,4758 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,58 копейки.
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