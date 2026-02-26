Курс евро вырос почти на 71 копейку, доллар укрепился на 65 копеек

Центральный Банк России с 27 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2487 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,00 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,1218 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 65,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0281 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 70,70 копейки.