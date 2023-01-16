Курс евро вырос почти на 72 копейки, доллар подрос на 71 копейку

Центральный Банк России с 17 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,2892 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 71,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,8298 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 71,67 копейки.