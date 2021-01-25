Курс евро вырос почти на 74 копейки, доллар подрос почти на 50 копеек

Центральный банк России с 26 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,8569 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,1458 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он вырос на 73,71 копейки.