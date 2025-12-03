Курс евро вырос почти на 74 копейки, доллар прибавил 49 копеек

Центральный Банк России с 4 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9762 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,11 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,9556 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5903 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 73,89 копейки.