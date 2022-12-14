Мурманская область. Арктика (16+)14.12.22 16:10
Курс евро вырос почти на 75 копеек, доллар подрос почти на 15 копеек
Центральный Банк России с 15 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,3590 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,70 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 67,4478 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 74,61 копейки.
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Алексей Казанов
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Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
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