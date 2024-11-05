Курс евро вырос почти на 75 копеек, доллар подскочил почти на 51 копейку

Центральный Банк России с 6 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,7539 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,08 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,0562 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 50,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,8883 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 74,57 копейки.