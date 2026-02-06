Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар прибавил 50 копеек

Центральный Банк России с 7 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,1061 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,0540 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 50,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,0451 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 75,70 копейки.