Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек

Центральный Банк России с 25 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0270 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,5273 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,2826 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 75,65 копейки.