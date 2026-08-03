Курс евро вырос почти на 77 копеек, доллар укрепляется почти на 61 копейку

Центральный Банк России с 4 августа 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8342 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,48 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,0687 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 60,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9589 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 76,64 копейки.