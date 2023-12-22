Курс евро вырос почти на 78 копеек, доллар укрепился на 23 копейки

Центральный Банк России с 23 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,9389 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,2863 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 77,50 копейки.