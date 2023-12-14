Курс евро вырос почти на 79 копеек, доллар снижается почти на 22 копейки

Центральный Банк России с 15 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,6741 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,7377 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 78,77 копейки.