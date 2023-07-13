Курс евро вырос почти на 79 копеек, доллар теряет почти 45 копеек

Центральный Банк России с 14 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,1757 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 44,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,6788 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 78,98 копейки.