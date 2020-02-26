Курс евро вырос почти на 79 копеек, доллар укрепился почти на 60 копеек

Центральный банк России с 27 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 65,5177 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 59,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2439 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 78,48 копейки.