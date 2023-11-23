Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял 4 копейки

Центральный Банк России с 24 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,1206 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,2273 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,98 копейки.