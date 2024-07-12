Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял почти 25 копеек

Центральный Банк России с 13 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9766 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,21 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,7427 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,7588 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,71 копейки.