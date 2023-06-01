Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял почти 3 копейки

Центральный Банк России со 2 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,9657 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5764 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,55 копейки.